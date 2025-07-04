Сотрудницу школы арестовали за секс со школьниками
В американском штате Висконсин арестована 33-летняя Эшли Бенсон, ранее работавшая помощницей библиотекаря в начальной школе округа Вирокуа. По данным телестанции WMTV, ее подозревают в совращении несовершеннолетних.
В середине июня офис шерифа округа Вернон получил наводку. Информатор сообщил, что некая женщина неоднократно занималась сексом с подростками. По его словам, все это происходило в разных местах. Правоохранители начали расследование, и информация подтвердилась.
Бенсон выдвинули обвинение в сексуальном насилии над ребенком второй степени, а также в интимной связи со школьником старше 16 лет. После ареста ее имя удалили с сайта учебного заведения.
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