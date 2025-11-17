Мужчина нашел клад в траве при уборке территории
Косивший траву коммунальщик нашел 10 золотых слитков в ФРГ
Сотрудник коммунальных служб в Германии случайно нашёл десять золотых слитков. Об этом сообщает mdr.de.
17 октября в муниципалитете Банневиц в Саксонии мужчина, кося траву на холме, заметил блестящие предметы в ливневой канализации. При первичном осмотре обнаружили восемь слитков, что подтвердили эксперты, а при повторной проверке нашлись ещё два.
Общая стоимость находки превышает 30 тысяч евро (более 2,8 млн рублей). Слитки передали в распоряжение полиции Дрездена.
Сейчас устанавливают их владельца.
