Пенсионерка отдала мошенникам почти 28 млн рублей
Московская пенсионерка отдала мошенникам свыше 27,8 млн рублей
Мошенники обманули московскую пенсионерку и похитили у неё более 27,8 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.
Женщина передала паспортные данные злоумышленнику, представившемуся сотрудником сервисной службы, после чего другой мошенник, выдававший себя за силовика, стал угрожать ей уголовной ответственностью.
Под предлогом перерасчёта оплаты связи преступники выманили у жертвы наличные и заставили купить и отдать золото. По их указанию она также продала квартиру.
Ранее МВД предупреждало граждан не сообщать посторонним данные банковских карт.
Читайте также: