Пенсионерка отдала мошенникам почти 28 млн рублей

09 ноября 2025, 21:03

Московская пенсионерка отдала мошенникам свыше 27,8 млн рублей

Фото: istockphoto/Stanislav Sablin

Мошенники обманули московскую пенсионерку и похитили у неё более 27,8 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.