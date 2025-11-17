Немец хотел ввезти в Россию контрабандой 21 слиток золота на сумму более 100 млн руб
Сотрудники УФССП по Псковской области обеспечили передачу в доход государства 21 золотого слитка общей стоимостью около 108 млн рублей.
Как сообщили ТАСС в пресс‑службе управления, партию металла пытался незаконно ввезти в Россию гражданин Германии. По данным ведомства, инцидент произошёл в 2024 году на автомобильном пункте пропуска «Шумилкино».
Псковские таможенники при досмотре автомобиля гражданина ФРГ обнаружили тайник под выдвижной полкой автодома, где лежали 12 слитков. Еще девять были спрятанными среди личных вещей в дорожной сумке.
Общий вес превысил 13 килограммов, пробы показали чистоту 99,9%, на слитках имелся фирменный знак Degussa Feingold. По данным управления, фигуранту 59 лет.
Читайте также: