Немец хотел ввезти в Россию контрабандой 21 слиток золота на сумму более 100 млн руб

17 ноября 2025, 14:58

Приставы обратили в доход государства 21 слиток золота в Псковской области

Фото: istockphoto/bodnarchuk

Сотрудники УФССП по Псковской области обеспечили передачу в доход государства 21 золотого слитка общей стоимостью около 108 млн рублей.