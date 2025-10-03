В Карелии 27 школьников заразились острой кишечной инфекцией

03 октября 2025, 12:32

Фото: iStock/kan2d

В поселке Новая Вилга в Карелии у 27 учеников начальных классов школы №3 выявлена острая кишечная инфекция. Об этом сообщает республиканский минздрав на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».