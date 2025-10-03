В Карелии 27 школьников заразились острой кишечной инфекцией
В поселке Новая Вилга в Карелии у 27 учеников начальных классов школы №3 выявлена острая кишечная инфекция. Об этом сообщает республиканский минздрав на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Согласно сообщению, случаи заболевания медики выявили 2 октября. Одного ребенка госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу имени В.А. Баранова, его состояние оценивается как близкое к удовлетворительному. Остальные дети проходят амбулаторное лечение и находятся в удовлетворительном состоянии с легкой формой заболевания.
В минздраве отметили, что специалисты Прионежского филиала Республиканской больницы уже провели все необходимые противоэпидемические мероприятия для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
Читайте также: