Мужчина нашел загадочные останки без головы во время рыбалки

20 декабря 2025, 18:12

В Таиланде рыбак из Бангкока нашел тело без головы на болоте

Фото: iStock/Aroma photography

В Таиланде мужчина наткнулся на тело без головы во время рыбалки в пригороде Бангкока. Об этом информирует The Thaiger.