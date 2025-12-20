Мужчина нашел загадочные останки без головы во время рыбалки
В Таиланде мужчина наткнулся на тело без головы во время рыбалки в пригороде Бангкока. Об этом информирует The Thaiger.
18 декабря рыбак обнаружил в заболоченной местности, примерно в 200 метрах от дороги, загадочные останки. Сотрудники полиции, прибывшие на место, установили, что туловище отделено от ног, а голова отсутствует.
Останки находились в болоте долгое время. Уточняется, что их могли употреблять в пищу хищники.
Изначально полицейские предположили, что части тела могут принадлежать одному из местных рыбаков, однако рядом не было найдено рыболовных снастей. Останки отправлены на экспертизу.
