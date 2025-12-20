Курортные страсти закончились жестким приговором для российского туриста
Турист из России получил 25 лет тайской тюрьмы за убийство бывшего парня своей девушки. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В Паттайе разыгралась трагическая любовная драма, в которой оказались замешаны четыре человека: Денис и Маша, а также Миша и Лена. Эти пары были знакомы давно, и их судьбы переплелись самым драматическим образом. Маша ушла от Миши к Денису, а тот оставил свою прежнюю возлюбленную Лену ради новой пассии. Расставание сблизило Мишу и Лену, и они начали встречаться, но морской воздух и романтическая обстановка вновь пробудили в них былые чувства. Однажды вечером они решили провести время вдвоём.
Однако Денис не смог смириться с этим поворотом событий. Во время прогулки с бывшей возлюбленной он взял нож и напал на Мишу. Тайский суд первоначально планировал приговорить Дениса к пожизненному заключению, но его ревность была признана смягчающим обстоятельством, и срок сократили до 25 лет. В результате Миша погиб, а Денис будет отбывать наказание в тюрьме до глубокой старости.
