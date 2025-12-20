Курортные страсти закончились жестким приговором для российского туриста

20 декабря 2025, 17:50

Mash: россиянин получил 25 лет за убийство соперника в Таиланде

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Турист из России получил 25 лет тайской тюрьмы за убийство бывшего парня своей девушки. Об этом пишет Telegram-канал Mash.