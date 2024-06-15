Мужчина насмерть забил отца-насильника за рассказы о его преступлениях

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Сын отца-насильника забил своего отца-насильника за рассказы о совершённых развратных преступлениях. Тот недавно освободился из мест заключения, отсидев 13 лет.
Как сообщает издание The Sun, Саймон Браун находился в состоянии «неконтролируемой ярости», когда убил 71-летнего отца. По словам мужчины, он «полностью вышел из себя», когда его отец Уильям Роу, читая газетную статью с описанием своих преступлений, начал «хихикать, хвастаться и ядовито комментировать» те мерзости, которые совершил.
Сообщается, что Саймон нанёс своему отцу множественные травмы головы, шеи и туловища, сломав при этом 27 рёбер. Когда тот перестал подавать признаки жизни, он накрыл труп одеялом и вызвал скорую помощь. Пока врачи ехали, он рассказал о совершённом убийстве своему знакомому. После убийца добровольно явился в полицию.
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Александр Бойцов