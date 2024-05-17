Вокалистку питерской группы UNA Котову забил до смерти её парень

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Вокалистку питерской группы UNA Анастасию Котову до смерти избил её молодой человек. После этого он самостоятельно вызвал полицию и во всем сознался. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, 37-летняя певица приехала в гости к своему 31-летнему молодому человеку в Колпино. Пара употребляла алкогольные напитки, а затем поссорилась. Парень не рассчитал собственных сил и несколько раз ударил девушку, в результате чего она скончалась.
Испугавшись, он позвонил в полицию и во всем сознался. Полицейские оперативно прибыли в квартиру и застали там труп Анастасии, рядом сидел заплаканный убийца. Его задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Оказалось, что ранее его три раза судили за грабёж.
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