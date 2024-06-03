В Москве осудили супружескую пару, которые убили отца и спрятали тело в диван

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Московский городской суд признал 29-летнего Андрея Легонькова и его 30-летнюю жену Елену Потапову виновными в убийстве пожилого родственника и назначил им наказание в виде 18 и 16 лет колонии. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на столичную прокуратуру.
По данным следствия, в ночь на 1 января 2023 года мужчина вместе с женой напал на своего отца. Они били пенсионера по голове, а после задушили поясом от халата. Далее они решили спрятать труп. Супруги обернули мертвого отца в пакеты и спрятали в диван, а по квартире расставили ароматизаторы, чтобы скрыть неприятный запах разлагающегося тела.
Злоумышленники также вели переписку с родственниками мужчины с его телефона. Однако сестра убитого через полтора года заподозрила неладное и обратилась в полицию. Тогда полиция обнаружила тело мужчины и вышла на след предполагаемых убийц. Их задержали в Казани. К тому моменту они успели потратить с карты отца 1,3 миллиона рублей.
Суд признал подозреваемых виновными и приговорил сына убитого к 18 годам лишения свободы, а его жену – к 16.
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Злоумышленники также вели переписку с родственниками мужчины с его телефона. Однако сестра убитого через полтора года заподозрила неладное и обратилась в полицию. Тогда полиция обнаружила тело мужчины и вышла на след предполагаемых убийц. Их задержали в Казани. К тому моменту они успели потратить с карты отца 1,3 миллиона рублей.
Суд признал подозреваемых виновными и приговорил сына убитого к 18 годам лишения свободы, а его жену – к 16.
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Элина Позднякова