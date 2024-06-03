В Москве осудили супружескую пару, которые убили отца и спрятали тело в диван

Дочь телеведущей Леры Кудрявцевой едва не погибла на детском дне рождения в Подмосковье. Сначала девочку чуть не придавило декорациями, которые снесло ветром от вертолёта. А после у малышки застряла рыбная кость в горле, и ей потребовалась помощь врачей. Об этом пишет Shot.