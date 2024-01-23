Мужчина назвал свой пенис бесполезным, отрезал его и умер

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В Великобритании завершилось расследование дела мужчины из Уэльса, которого обнаружили в парке с отрезанным половым органом. Об этом пишет North Wales Live.
63-летнего Реджинальда Алана Роуча нашла бывшая медсестра Маргарет Вебстер 6 ноября 2022 года. Мужчина лежал на траве без сознания и с пятнами крови в области паха. Вебстер сказала, что пострадавший стонал, а его пульс едва прощупывался.
Прибывшие на место медики поняли, что Роуч отрезан пенис. Его доставили в больницу, но из-за большой потери крови сохранить ему жизнь не удалось. Врачи обратились в полицию. Позже выяснилось, что британец самостоятельно отрезал свои гениталии. Оказалось, что у мужчины были проблемы с психикой. Лечащий врач вспомнил, что на приеме Роуч называли свой половой орган бесполезными.
Родственники пострадавшего рассказали, что в 2022 мужчина получил травму головы и больше не мог работать. Роучу диагностировали шизофрению и раздвоение личности. Известно, что он считал себя педофилом и сильно переживал из-за этого, хотя о его преступлениях в отношении детей нет информации.
Следователи установили, что Роуч ранил сам себя и не находился при этом под воздействием алкоголя или иных веществ.
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Прибывшие на место медики поняли, что Роуч отрезан пенис. Его доставили в больницу, но из-за большой потери крови сохранить ему жизнь не удалось. Врачи обратились в полицию. Позже выяснилось, что британец самостоятельно отрезал свои гениталии. Оказалось, что у мужчины были проблемы с психикой. Лечащий врач вспомнил, что на приеме Роуч называли свой половой орган бесполезными.
Следователи установили, что Роуч ранил сам себя и не находился при этом под воздействием алкоголя или иных веществ.
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Алина Юрчак