Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Мужчина назвал свой пенис бесполезным, отрезал его и умер

Мужчина назвал свой пенис бесполезным, отрезал его и умер

NWL: в Великобритании мужчина назвал свой пенис бесполезным и отрезал его
23 января 2024, 09:41
Фото: istock / Foremniakowski

Фото: istock / Foremniakowski

В Великобритании завершилось расследование дела мужчины из Уэльса, которого обнаружили в парке с отрезанным половым органом. Об этом пишет North Wales Live.
63-летнего Реджинальда Алана Роуча нашла бывшая медсестра Маргарет Вебстер 6 ноября 2022 года. Мужчина лежал на траве без сознания и с пятнами крови в области паха. Вебстер сказала, что пострадавший стонал, а его пульс едва прощупывался.

Прибывшие на место медики поняли, что Роуч отрезан пенис. Его доставили в больницу, но из-за большой потери крови сохранить ему жизнь не удалось. Врачи обратились в полицию. Позже выяснилось, что британец самостоятельно отрезал свои гениталии. Оказалось, что у мужчины были проблемы с психикой. Лечащий врач вспомнил, что на приеме Роуч называли свой половой орган бесполезными.


Родственники пострадавшего рассказали, что в 2022 мужчина получил травму головы и больше не мог работать. Роучу диагностировали шизофрению и раздвоение личности. Известно, что он считал себя педофилом и сильно переживал из-за этого, хотя о его преступлениях в отношении детей нет информации.

Следователи установили, что Роуч ранил сам себя и не находился при этом под воздействием алкоголя или иных веществ.

Читайте также:

Мужчина с мачете и в маске из фильма ужасов устроил резню в Торонто

Мать бросила трехмесячную дочку головой об пол и попыталась добить ногой

СК возбудил дело из-за найденного возле мусорных баков в Воронеже тела девушки

#следователи
#пострадавший
#контроль
#мужчина
#медики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В российском регионе заметили разгуливавшего с оружием мужчину в камуфляже
В Тюмени заметили мужчину в военной форме с оружием около школы и детского сада
23 января 2024, 09:57

Фото: istock / Konstantin Shashkov

Жители Тюмени заметили на улице мужчину в военной форме с оружием. Об этом информирует Ura.ru.

В Сети появилось видео, как неизвестный в камуфляже разгуливает по Игримской улице около Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства. Кроме того, неподалеку от этого места находится школа и детский сад. Мужчина размахивает автоматом, а затем быстрым шагом скрывается в неизвестном направлении.

Информацию о тюменце передали сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас полицейские устанавливают личность мужчины.

Ранее появились подробности смерти пропавшего восьмилетнего мальчика в Челябинской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Мужчина с мачете и в маске из фильма ужасов устроил резню в Торонто

Мать бросила трехмесячную дочку головой об пол и попыталась добить ногой

СК возбудил дело из-за найденного возле мусорных баков в Воронеже тела девушки
#детский сад
#школа
#видео
#жители
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Машину жителя Подмосковья сожгли по приказу криминального авторитета
23 января 2024, 09:24

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Двое мужчин сожгли иномарку жителя города Пушкино по распоряжению криминального авторитета, «крышующего» бизнес с наймом мигрантов-нелегалов. Исполнителей и заказчика преступления задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Автомобиль был припаркован на неохраняемой стоянке у одного из домов на улице Просвещения. Полиция установила, что двое мужчин облили машину горючим, подожгли и скрылись. Автомобиль полностью выгорел. Ущерб составил 3 млн рулей», — говорится в сообщении.
Поджигателей удалось задержать, ими оказались приезжие из Средней Азии 30 и 36 лет. Они рассказали, что поджог совершили из личной неприязни к владельцу машины, а также по приказу знакомого.
Заказчика преступления задержали в Ивантеевке. По оперативной информации, он является криминальным авторитетом и помогает бизнесменам нанимать нелегальных мигрантов.

Всех задержанных поместили под стражу. Полиция проверяет их причастность к другим преступлениям, совершённым в Подмосковье.

Читайте также:

Россиянин расправился с юмористом во время фестиваля КВН в Сочи

В Курганской области волк растерзал женщину

Мать бросила трехмесячную дочку головой об пол и попыталась добить ногой
#криминал
#происшествие
#поджог
#пушкино
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны подробности смерти пропавшего восьмилетнего мальчика в Челябинской области
В Южноуральске в реке нашли тело пропавшего восьмилетнего мальчика
23 января 2024, 09:22

Фото: istock / FotoDuets

В городе Южноуральск, находящемся в Челябинской области, найдено тело восьмилетнего мальчика в реке. Днем ранее ребенок ушел в неизвестном направлении, и его все это время волонтеры занимались его поиском. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Найден. Погиб», — указано в публикации на странице поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят расследование этого случая. Подробности произошедшего на данный момент не сообщаются.

Ранее сообщалось, что москвич напился и набросился с кулаками на годовалую дочь. В полицию обратилась мать ребенка. Она заявила, что ее гражданский муж напился и дважды ударил девочку по лицу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Мужчина с мачете и в маске из фильма ужасов устроил резню в Торонто

Мать бросила трехмесячную дочку головой об пол и попыталась добить ногой

СК возбудил дело из-за найденного возле мусорных баков в Воронеже тела девушки

#ребёнок
#волонтеры
#сотрудники
#расследование
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянин расправился с юмористом во время фестиваля КВН в Сочи
Shot: Юморист Амиран Геворкян убит на фестивале КВН в Сочи
23 января 2024, 08:56

Фото: istock / Semen Salivanchuk

В Сочи 32-летний мужчина расправился с 31-летним юмористом Амираном Геворкяном во время фестиваля КВН. Об этом информирует телеграм-канал SHOT.

По данным издания, утром 18 января Амиран подрался с мужчиной из Дагестана возле гостиницы «Жемчужина». Мужчина кинул юмориста, он ударился головой об лестницу и потерял сознание. Прибывшей бригаде сокрой помощи заявили, что он сам упал, но позже вся правда стала известна.

У пострадавшего диагностировали перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, открытую черепно-мозговую травму и эпидуральные гематомы. Геворкян впал в кому, а спустя два дня юморист скончался.

Ранее сообщалось, что в Воронеже у мусорного бака обнаружили связанный труп девушки-подростка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Мужчина с мачете и в маске из фильма ужасов устроил резню в Торонто

Мать бросила трехмесячную дочку головой об пол и попыталась добить ногой

СК возбудил дело из-за найденного возле мусорных баков в Воронеже тела девушки

#сочи
#гостиницы
#мужчина
#квн
#травма
#убийство
#нападение
#избиение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кургане экстренно эвакуировали жильцов двух многоэтажных домов
23 января 2024, 08:29

Фото: istockphoto/DmyTo

Жителей двух 17-этажных домов в центре Кургана пришлось экстренно эвакуировать. Это произошло после того, как люди стали жаловаться на то, что в их квартирах раскачиваются люстры.
Сообщения о качающихся люстрах стали поступать на номер 112 нынешней ночью, сообщает пресс-служба городской мэрии. На место экстренно отправились сотрудники регионального управления МЧС и полиция. Туда же приехали заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев, руководство департамента гражданской защиты, природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также руководители департамента ЖКХ и Административно-технической инспекции.

Сотрудники МЧС совместно с правоохранителями провели превентивную эвакуацию жильцов. Тех, кто нуждался во временном жилье, разместили в гостинице «Курган». У домов выставлен полицейский патруль. Причины происшедшего устанавливаются. Высказывалось предположение, что происшедшее могло быть вызвано отголосками сильного землетрясения на границе Казахстана и Киргизии.

Читайте также:

В Подмосковье эвакуировали несколько школ после сообщения о минировании

Мощное землетрясение произошло у границ Китая, Казахстана и Киргизии

В Москве загорелась гостиница
#жкх
#полиция
#жильё
#мчс
#сотрудники
#землетрясения
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Курганской области волк растерзал женщину
В результате нападения волка в Курганской области погибла женищна, трое ранены
23 января 2024, 08:27

Фото: istock / hkuchera

В Петуховском муниципальном округе Курганской области волк зашел в поселок и напал на четырех человек. Об этом сообщает глава Петуховского муниципального округа Антон Волков в телеграм-канале.

Инцидент произошел в поселке Курорт Озеро Медвежье, зверь до поимки успел напасть на людей. Хищник растерзал женщину и ранил еще троих человек, пострадавших госпитализировали с укусами.
«Это первый случай нападения волка на человека в населенном пункте. Сейчас профильные ведомства вместе с охотниками ведут профилактические мероприятия, чтобы исключить возможное нахождение других животных на территории поселка или вблизи его границ», — написал глава округа.
Хищника ликвидировали, территорию поселка патрулируют сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Читайте также:

Мужчина с мачете и в маске из фильма ужасов устроил резню в Торонто

Мать бросила трехмесячную дочку головой об пол и попыталась добить ногой

СК возбудил дело из-за найденного возле мусорных баков в Воронеже тела девушки

#озеро
#человек
#инцидент
#сотрудники
#волк
#нападение
#животные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Приморье осудили военного за оправдание терактов на Крымском мосту
В Приморье военного осудили на два года за одобрение терактов на Крымском мосту
23 января 2024, 08:08

Фото: istock / Zolnierek

Тихоокеанский флотский военный суд приговорил военнослужащего к двум годам колонии-поселения за пропаганду терроризма и оправдание террористических актов на Крымском мосту. Об этом пишет РАИ Новости.

Военнослужащий был не согласен с решением руководства РФ о проведении СВО на Украине и публично одобрял и оправдывал современные 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года теракты на Крымском мосту.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма – ред.)

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что бойца ВСУ подозревают в убийстве четырёх человек в киевской части ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Мужчина с мачете и в маске из фильма ужасов устроил резню в Торонто

Мать бросила трехмесячную дочку головой об пол и попыталась добить ногой

СК возбудил дело из-за найденного возле мусорных баков в Воронеже тела девушки
#суд
#ук
#новости
#сво
#рф
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мужчина с мачете и в маске из фильма ужасов устроил резню в Торонто
Мужчина в маске из фильма ужасов с мачете ранил минимум двух прохожих в Канаде
23 января 2024, 05:16

Фото: istockphoto/anna avdeeva

Как минимум два человека пострадали в результате нападения мужчины, вооружённого мачете, в канадском Торонто. Об этом 22 января сообщил телеканал Global News.
Полиция Торонто сообщила, что бригады экстренной помощи прибыли в район Батерст-стрит и Финч-авеню Вест в понедельник 15:29. Изначально на пульт дежурному поступила информация о двух пострадавших в результате нападения человеке с мачете.

В результате один человек был доставлен в больницу с серьезными, но не опасными для жизни травмами. Вторую жертву найти не удалось.

По словам полиции, подозреваемый, который до сих пор не найден, был одет в белую хоккейную маску из фильма ужасов. В связи с инцидентом средняя школа Нортвью-Хайтс, расположенная в этом районе, была временно закрыта.

Читайте также:

В Челябинске осудили главу корейской диаспоры, он отрубил незнакомцу руку

Звезду Голливуда едва не убила его же соседка

На убийцу Джорджа Флойда напали с ножом в тюрьме
#полиция
#школа
#человек
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мощное землетрясение произошло у границ Китая, Казахстана и Киргизии
22 января 2024, 22:55

Фото: iStock/SteveCollender

У границ Китая, Казахстана и Киргизии произошло мощное землетрясение магнитудой 7. Об этом стало известно из сообщения республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.
«Двадцать второго января 2024 года в 23.08 (21.08 мск) в Китай-кыргызстанской пограничной области произошло землетрясение», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Уточняется, что толчки произошли на глубине 15 км. Эпицентр землетрясения находился в 862 километрах от Ташкента. Жители Узбекистана также ощутили подземные толчки. В Ферганской долине их интенсивность оценили в 3-4 балла, в Ташкенте — в 3 балла.

По данным СМИ, жители Алма-Аты также почувствовали землетрясение мощностью 5 баллов. В настоящее время власти призвали всех покинуть свои дома и выйти на улицу до особого распоряжения.

Читайте также:

В центральной турецкой провинции Кайсери произошло землетрясение

На севере Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,7

В Японии новогоднее землетрясение сдвинуло море от суши на 250 м
#китай
#сми
#жители
#дома
#telegram
#землетрясение
#землетрясения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф