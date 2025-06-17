Трое рабочих погибли при обрушении на спортплощадке в Тюмени
В Тюмени на улице Евгения Войнова после ЧП на стройке в ЖК «Космо» погибли три человека. Об этом сообщает областная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, обрушение выносной площадки произошло на 12 этаже строящегося дома. Конструкция с рабочими и грузом упала на троих строителей, находившихся внизу.
Двое погибли на месте, еще троих доставили в больницу с тяжелыми травмами. Однако одного из госпитализированных спасти не удалось, уточняет ТАСС со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.
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