В Ульяновске объявили режим ЧС из-за разлива мазута в больнице

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В Ульяновске объявили чрезвычайную ситуацию из-за разлива мазута в Центральной городской клинической больнице. Об этом на своём сайте сообщает Главное управление МЧС России по Ульяновской области.



Отмечается, что утечка произошла в подвале медучреждения, где находятся резервуары с мазутом, ранее использовавшиеся для отопления. Объём вытекшего содержимого составил пять тонн. Мазут разлился на площади в 200 квадратных метров.

На месте происшествия работают аварийные службы, которые производят ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов. В частности, место разлива было обвалено с помощью мешков с песком.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0