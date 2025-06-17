В Ульяновске объявили режим ЧС из-за разлива мазута в больнице
В Ульяновске объявили чрезвычайную ситуацию из-за разлива мазута в Центральной городской клинической больнице. Об этом на своём сайте сообщает Главное управление МЧС России по Ульяновской области.
Отмечается, что утечка произошла в подвале медучреждения, где находятся резервуары с мазутом, ранее использовавшиеся для отопления. Объём вытекшего содержимого составил пять тонн. Мазут разлился на площади в 200 квадратных метров.
На месте происшествия работают аварийные службы, которые производят ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов. В частности, место разлива было обвалено с помощью мешков с песком.
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