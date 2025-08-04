В Нижней Туре мужчина зарезал женщину на глазах у мужа при утренней прогулке
В Нижней Туре (Свердловская область) местный житель смертельно ранил 43-летнюю женщину ножом во время утренней прогулки с супругом, который пытался защитить жену и получил ранения.
Трагедия произошла утром 1 августа в жилом районе Нижней Туры. По данным телеграм-канала «Открытый Лесной», нападавший нанес Ирине удар ножом в область грудной клетки, от которого она скончалась на месте. Её супруг в этот момент пытался остановить агрессора, но получил несколько ножевых ранений.
На крики о помощи отреагировали жители соседних домов, которые вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавший мужчина был госпитализирован, его состояние остается неизвестным. Личность нападавшего и мотивы устанавливаются — следственные органы пока не дали официальных комментариев.
Погибшая недавно отмечала день рождения. У нее осталась 21-летняя дочь, которая в момент трагедии отсутствовала на месте.
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