В Нижней Туре мужчина зарезал женщину на глазах у мужа при утренней прогулке

04 августа 2025, 04:21

Нападение с ножом на семью в Свердловской области: жена погибла, муж ранен

Фото: Istock/gorodenkoff

В Нижней Туре (Свердловская область) местный житель смертельно ранил 43-летнюю женщину ножом во время утренней прогулки с супругом, который пытался защитить жену и получил ранения.