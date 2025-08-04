Самолёт рухнул прямо в океан рядом с пляжем в американской Северной Каролине
В Северной Каролине произошёл инцидент с легкомоторным самолётом, который потерпел крушение в океане недалеко от острова Оук. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
Во время полёта у самолёта возникли технические неполадки, и пилот был вынужден принять решение о посадке на воду.
Очевидцы сообщили, что сначала думали, что это гидросамолёт, однако вскоре стало очевидно, что воздушное судно не смогло приземлиться успешно — оно рухнуло и накренилось в воде. Пилота выбросило из кабины, но благодаря оперативным действиям местных спасателей, которые быстро прибыли на место происшествия, мужчину удалось вытащить на берег.
Пилот был госпитализирован с ушибами и ссадинами, его состояние оценивается как стабильное. В настоящее время проводится расследование причин инцидента. Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия, обеспечивая безопасность отдыхающих на пляже.
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