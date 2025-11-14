Мужчина не выжил после операции по пересадке волос в Турции
Турист из Великобритании пересадил волосы в Турции, пролечил зубы и умер, передает Daily Mail.
Трагедия случилась 11 ноября. 36-летний британец прибыл в Стамбул, чтобы сделать операцию по пересадке волос, а на следующий день планировал посетить стоматолога.
После медицинских процедур он вернулся в свой гостиничный номер в районе Шишли, где внезапно потерял сознание. Его срочно доставили в ближайшую больницу. Медики не смогли спасти мужчину. Причина смерти пока не разглашается, а расследование продолжается.
