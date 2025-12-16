Мужчина несколько лет хранил скелеты родителей в саду
Полиция арестовала японца, который несколько лет хранил скелеты родителей в саду
В Японии мужчина попал под суд за то, что несколько лет хранил останки родителей в саду. Об этом информирует Japan Today.
В городе Оцу задержан 50-летний Казуя Хасино. Социальные работники, обеспокоенные отсутствием связи с его пожилыми родителями, сообщили об этом в полицию. 70-летние отец и мать Хасино проживали вместе с сыном.
Прибывшие на место полицейские обнаружили в саду Хасино скелеты его родителей. Следователи установили, что тела находились там несколько лет. Причины смерти не уточняются. Японца арестовали за то, что он не сообщил о смерти пожилой пары.
Читайте также: