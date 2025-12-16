Мужчина несколько лет хранил скелеты родителей в саду

16 декабря 2025, 11:45

Полиция арестовала японца, который несколько лет хранил скелеты родителей в саду

Фото: iStock/Nirut Punshiri

В Японии мужчина попал под суд за то, что несколько лет хранил останки родителей в саду. Об этом информирует Japan Today.