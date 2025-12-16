Достижения.рф

В Одессе после блэкаута подрались пенсионерки из-за очереди к розетке

Фото: iStock/Andrii Khomyshyn

В торговых центрах Одессы после нескольких дней блэкаута возникли конфликты из-за доступа к розеткам. Видео инцидентов публикуют украинские Telegram-каналы.



Как оказалось, город четвёртый день остаётся без электричества. Люди приходят в торговые центры, чтобы зарядить телефоны и другие гаджеты, из-за чего у розеток собираются очереди.

В одном из случаев запечатлён стычка произошла между двумя пожилыми женщинами. Все началось со словесной перепалки из-за зарядки, после чего все переросло в крики и толчки.

Иван Мусатов

