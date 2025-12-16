Достижения.рф

В Шереметьево у самолета при взлете загорелся двигатель

SHOT: у самолета Boeing при взлете в Шереметьево загорелся двигатель
Фото: iStock/Sitikka

Во время взлета в аэропорту Шереметьево у самолета Boeing произошло возгорание двигателя. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Рейс авиакомпании Nordwind Airlines, следовавший из Шереметьево в Кайо-Коко (Куба), должен был вылететь в 7 утра. Во время взлёта со стороны правого двигателя появилась яркая вспышка.

Борт приземлился и начал экстренное торможение на высокой скорости. Туристы сообщили, что во время разгона ощущалась нехватка мощности у воздушного судна.

На место происшествия прибыли пожарные и спасатели. Пассажиров эвакуируют из самолета в аэропорт в связи с технической неисправностью Boeing. Рейс перенесли на 11 часов дня.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0