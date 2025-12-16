В Шереметьево у самолета при взлете загорелся двигатель

16 декабря 2025, 09:22

SHOT: у самолета Boeing при взлете в Шереметьево загорелся двигатель

Фото: iStock/Sitikka

Во время взлета в аэропорту Шереметьево у самолета Boeing произошло возгорание двигателя. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.