В Шереметьево у самолета при взлете загорелся двигатель
Во время взлета в аэропорту Шереметьево у самолета Boeing произошло возгорание двигателя. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Рейс авиакомпании Nordwind Airlines, следовавший из Шереметьево в Кайо-Коко (Куба), должен был вылететь в 7 утра. Во время взлёта со стороны правого двигателя появилась яркая вспышка.
Борт приземлился и начал экстренное торможение на высокой скорости. Туристы сообщили, что во время разгона ощущалась нехватка мощности у воздушного судна.
На место происшествия прибыли пожарные и спасатели. Пассажиров эвакуируют из самолета в аэропорт в связи с технической неисправностью Boeing. Рейс перенесли на 11 часов дня.
