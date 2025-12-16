В Новгородской области школьник-водитель разбился насмерть в ночном ДТП
В Дзержинске 16-летний водитель не справился с управлением и врезался в деревья
В Дзержинске Нижегородской области в результате ДТП погиб 16-летний подросток. Об этом сообщает ИА «Говорит Нижний».
Авария с автомобилем «Лада Гранта» произошла в ночь на 16 декабря около двух часов на проспекте Ленина в районе дома №70. Машину вёл юноша 2009 года рождения, который не имел права на управление транспортным средством.
Сообщается, что легковушка двигалась со скоростью, превышающей разрешённую, после чего врезалась в дерево. После аварии подросток оказался заблокированным внутри деформированного автомобиля. Спасатели освободили школьника и передали его врачам, однако полученные травмы оказались смертельными.
