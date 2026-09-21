Тусовка с «крупным весом»: у связанного с Некоглаем наркодилера изъяли вещества более чем на два миллиона рублей

21 сентября 2026, 15:04

Mash: вместе с Некоглаем и его женой за наркотики задержали 14 человек

Фото: istockphoto/Rawf8

В Молдове по делу блогера Некоглая задержали 14 человек, включая его супругу и друзей. Об этом пишет Mash.