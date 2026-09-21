Тусовка с «крупным весом»: у связанного с Некоглаем наркодилера изъяли вещества более чем на два миллиона рублей
Mash: вместе с Некоглаем и его женой за наркотики задержали 14 человек
В Молдове по делу блогера Некоглая задержали 14 человек, включая его супругу и друзей. Об этом пишет Mash.
Как сообщили в полиции, задержание стало результатом вечеринки, которую правоохранители квалифицировали как тусовку с «крупным весом». Информация приводится 21 сентября.
У дилера, связанного с компанией блогера, изъяли запрещённые вещества на сумму 450 тысяч молдавских лей (более двух миллионов рублей). Среди изъятого — различные виды запрещенки и приспособления для употребления.
В отношении Некоглая и остальных задержанных возбудили 23 уголовных дела. Детали выясняются.
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