Достижения.рф

Тусовка с «крупным весом»: у связанного с Некоглаем наркодилера изъяли вещества более чем на два миллиона рублей

Mash: вместе с Некоглаем и его женой за наркотики задержали 14 человек
Фото: istockphoto/Rawf8

В Молдове по делу блогера Некоглая задержали 14 человек, включая его супругу и друзей. Об этом пишет Mash.



Как сообщили в полиции, задержание стало результатом вечеринки, которую правоохранители квалифицировали как тусовку с «крупным весом». Информация приводится 21 сентября.

У дилера, связанного с компанией блогера, изъяли запрещённые вещества на сумму 450 тысяч молдавских лей (более двух миллионов рублей). Среди изъятого — различные виды запрещенки и приспособления для употребления.

В отношении Некоглая и остальных задержанных возбудили 23 уголовных дела. Детали выясняются.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0