«Подумал, шутка»: Подросток позвонил в полицию и предотвратил теракт в российском ТЦ

21 сентября 2026, 15:22

В Новосибирске подросток позвонил полицейским и сорвал теракт в ТЦ

Фото: istockphoto/blinow61

В Новосибирске неизвестные пытались склонить 14-летнего школьника к совершению теракта в торговом центре, обещая за это 600 тысяч рублей. Об этом стало известно 20 сентября.





По информации источника, подросток получил сообщение в одном из мессенджеров, пишет Om1. Неизвестные предложили ему заложить взрывное устройство в ТЦ за крупное денежное вознаграждение.





«Мягко говоря, я был в шоке. Сначала подумал, что это может быть шутка», — поделился школьник.