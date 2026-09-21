«Подумал, шутка»: Подросток позвонил в полицию и предотвратил теракт в российском ТЦ
В Новосибирске подросток позвонил полицейским и сорвал теракт в ТЦ
В Новосибирске неизвестные пытались склонить 14-летнего школьника к совершению теракта в торговом центре, обещая за это 600 тысяч рублей. Об этом стало известно 20 сентября.
По информации источника, подросток получил сообщение в одном из мессенджеров, пишет Om1. Неизвестные предложили ему заложить взрывное устройство в ТЦ за крупное денежное вознаграждение.
«Мягко говоря, я был в шоке. Сначала подумал, что это может быть шутка», — поделился школьник.Мальчик сообщил о случившемся родителям, после чего семья обратилась в правоохранительные органы. В региональном управлении Следственного комитета напомнили, что уголовная ответственность за подобные преступления наступает с 14 лет. Гражданам рекомендуют при получении подозрительных предложений от неизвестных незамедлительно обращаться в полицию.