Мужчина обещал девушке знакомство с ясновидящим, но привёз в отель и изнасиловал
В Индии 24-летний мужчина обманом завлёк 23-летнюю девушку в отель и изнасиловал её. Об этом пишет Times of India.
Инцидент произошёл 12 сентября. Житель Матхуры познакомился с девушкой из Агры в социальных сетях. Он знал о её интересе к духовному лидеру Премананду Махараджу и пообещал организовать с ним встречу.
Мужчина встретил девушку и под предлогом транспортных проблем увёз её на мотоцикле. Вместо встречи с духовным лидером он привёз её в отель. Там он предложил девушке кофе с одурманивающими веществами.
Когда она потеряла сознание, злоумышленник изнасиловал её и сделал откровенные фотографии. Позже он использовал эти снимки для шантажа. Девушка обратилась в полицию.
Правоохранители задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело. В полиции подчеркнули, что Махарадж не имеет никакого отношения к случившемуся.
