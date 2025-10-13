Мужчина обещал девушке знакомство с ясновидящим, но привёз в отель и изнасиловал

13 октября 2025, 16:51

В Индии арестовали мужчину по обвинению в обмане, изнасиловании и шантаже

Фото: Istock/fizkes

В Индии 24-летний мужчина обманом завлёк 23-летнюю девушку в отель и изнасиловал её. Об этом пишет Times of India.