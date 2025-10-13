Достижения.рф

Мужчина обещал девушке знакомство с ясновидящим, но привёз в отель и изнасиловал

В Индии арестовали мужчину по обвинению в обмане, изнасиловании и шантаже
Фото: Istock/fizkes

В Индии 24-летний мужчина обманом завлёк 23-летнюю девушку в отель и изнасиловал её. Об этом пишет Times of India.



Инцидент произошёл 12 сентября. Житель Матхуры познакомился с девушкой из Агры в социальных сетях. Он знал о её интересе к духовному лидеру Премананду Махараджу и пообещал организовать с ним встречу.

Мужчина встретил девушку и под предлогом транспортных проблем увёз её на мотоцикле. Вместо встречи с духовным лидером он привёз её в отель. Там он предложил девушке кофе с одурманивающими веществами.

Когда она потеряла сознание, злоумышленник изнасиловал её и сделал откровенные фотографии. Позже он использовал эти снимки для шантажа. Девушка обратилась в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело. В полиции подчеркнули, что Махарадж не имеет никакого отношения к случившемуся.

Ольга Щелокова

