В российском городе таксист отгрыз ногти пассажирке за плохой отзыв

13 октября 2025, 16:18

В Иванове таксист напал на пассажирку из-за низкой оценки поездки

Фото: Istock/galitskaya

В городе Иваново водитель такси напал на пассажирку после того, как она оставила ему низкую оценку за поездку. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.





Инцидент произошёл после спора: мужчина отказался везти женщину до конечного пункта. В ответ пассажирка поставила ему одну звезду и написала негативный отзыв.

«Мужчина же припарковал где-то свой автомобиль и подошёл ко мне, и затем стал вырывать телефон из рук», — рассказала пострадавшая.