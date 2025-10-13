В российском городе таксист отгрыз ногти пассажирке за плохой отзыв
В городе Иваново водитель такси напал на пассажирку после того, как она оставила ему низкую оценку за поездку. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
Инцидент произошёл после спора: мужчина отказался везти женщину до конечного пункта. В ответ пассажирка поставила ему одну звезду и написала негативный отзыв.
«Мужчина же припарковал где-то свой автомобиль и подошёл ко мне, и затем стал вырывать телефон из рук», — рассказала пострадавшая.В ходе конфликта женщина повредила длинные ногти на двух пальцах. Таксист умудрился отгрызть их. Помимо этого, он оставил пассажирке гематомы на руках. Очевидцы задержали водителя до прибытия полиции. Следственные органы и МВД сейчас проводят проверку по факту инцидента.
