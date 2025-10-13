Достижения.рф

В российском городе таксист отгрыз ногти пассажирке за плохой отзыв

В Иванове таксист напал на пассажирку из-за низкой оценки поездки
Фото: Istock/galitskaya

В городе Иваново водитель такси напал на пассажирку после того, как она оставила ему низкую оценку за поездку. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.



Инцидент произошёл после спора: мужчина отказался везти женщину до конечного пункта. В ответ пассажирка поставила ему одну звезду и написала негативный отзыв.

«Мужчина же припарковал где-то свой автомобиль и подошёл ко мне, и затем стал вырывать телефон из рук», — рассказала пострадавшая.
В ходе конфликта женщина повредила длинные ногти на двух пальцах. Таксист умудрился отгрызть их. Помимо этого, он оставил пассажирке гематомы на руках. Очевидцы задержали водителя до прибытия полиции. Следственные органы и МВД сейчас проводят проверку по факту инцидента.

Ольга Щелокова

