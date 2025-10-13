В Подмосковье торговец избил двух школьников после замечания о качестве товара

13 октября 2025, 16:29

В Королёве продавца оштрафовали на 500 рублей за избиение школьников

Фото: Istock/nito100

В Подмосковье торговец избил двух школьников после замечания о гнилых фруктах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.