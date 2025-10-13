В Подмосковье торговец избил двух школьников после замечания о качестве товара
В Подмосковье торговец избил двух школьников после замечания о гнилых фруктах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В подмосковном Королёве местная общественница Галина Жукова проводила рейд по нелегальным торговым точкам. К ней присоединились двое школьников. Вместе они осмотрели один из прилавков и обнаружили там испорченные фрукты и овощи. Подростки сделали продавцу замечание о низком качестве его товара.
Владелец палатки, который находился в состоянии алкогольного опьянения, начал грубо оскорблять их. Затем конфликт перерос в физическое насилие: мужчина набросился на подростков и избил их.
В результате один из парней получил ушибы спины, гематому в паховой области и синяк под глазом. Полиция составила в отношении продавца протокол о хулиганстве. Суд оштрафовал его на 500 рублей.
