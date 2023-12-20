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В Воскресенске мужчина забил молотком свою девушку

20 декабря 2023, 16:20
Фото: istockphoto/BrianAJackson

Фото: istockphoto/BrianAJackson

В Воскресенске правоохранители задержали 40-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве своей возлюбленной.
Об этом пишет пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, убийство случилось 19 декабря в деревне Губино. Между мужчиной и женщиной возник конфликт на бытовой почве. Во время ссоры мужчина наносил удары молотком по телу женщины. От полученных травм она скончалась на месте.


Убийца сам позвонил в правоохранительные органы и рассказал о преступлении. Свою вину он признал. В скором времени подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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#убийство
#отношения
#полиция
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СК: В Кургане задержали женщину, которая потушила Вечный огонь водой из бутылки
20 декабря 2023, 16:39

Фото: iStock/Paha_L

В Кургане задержали женщину, которая вылила на Вечный огонь воду из бутылки, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, вечером 18 декабря 55-летняя жительница города Курган пришла к монументу, на котором горел Вечный огонь. Она вытащила имеющуюся при себе бутылку с водой и вылила её на горящее пламя, потушив его.

«В настоящее время женщина задержана в порядке ст.91 УПК РФ. В рамках предварительного следствия изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, установлены очевидцы противоправных действий задержанной», - прокомментировали ситуацию в СК.

Женщину грозит до трёх лет лишения свободы.

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#женщина
#вечный огонь
#ск
#рф
#задержание
#уголовное дело
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Рядом с телом девушки, погибшей в подмосковном лесу, обнаружили многозначительные находки
Рядом с телом погибшей в подмосковном лесу девушки обнаружили куртку и бонг
20 декабря 2023, 16:25

Фото: iStock/udra

Одежду и вещи изнасилованной Кристины, тело которой было найдено в подмосковном лесу, обнаружили неподалёку от её трупа, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, в ночь на 19 декабря на берегу озера Рабиновское в Богородском городском округе обнаружили полураздетое тело 27-летней девушки. Её глаза были выколоты, а штаны спущены до колен.

Погибшая проживала со своей 62-летней мамой в Кузьминках. Сейчас следователи пытаются установить маршрут девушки, который она выбрала в тот злополучный день, и установить виновника этого страшного преступления.

Стало известно, что рядом с изуродованным трупом нашли и вещи погибшей. Куртку, стеклянную колбу для курения, закрытую банку энергетика и две шоколадки. Также на снегу были найдены следы крови.

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#труп
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Трое пострадавших госпитализированы после падения льда с крыши в Люберцах
20 декабря 2023, 16:25

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Трое из четырёх пострадавших в результате падения глыбы льда с крыши в Люберцах попали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«В результате происшествия в Люберцах пострадали четыре человека. Один был осмотрен врачами на месте и от госпитализации отказался. Один из госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести, ещё один – в тяжёлом. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь», – отметили в министерстве.
Прокуратура Московской области организовала проверку информации об инциденте.
«По имеющимся данным, в среду днём с кровли здания военного комиссариата, расположенного на Октябрьском проспекте, упал снег. В результате происшествия пострадали четыре человека», – сообщили в пресс-службе Мособлпрокуратуры.
В ходе проверки предстоит установить причины произошедшего и принять меры прокурорского реагирования.

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#московская область
#подмосковье
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На Кубани избрали меру пресечения мужчине, который до смерти забил щенка
20 декабря 2023, 16:15

Фото: iStock/Rawf8

Жителю хутора Краснооктябрьский, который до смерти избил щенка на глазах у детей, избрали меру пресечения, об этом сообщает ГУМВД России по Краснодарскому краю.
По информации ведомства, 51-летний местный житель взял щенка за лапы и несколько раз ударил его об асфальт. Мёртвого щенка он швырнул в мусорный бак. Отмечается, что всё случилось рядом с магазином, за происходящим наблюдали дети.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.

В настоящий момент следователи завершили сбор доказательных фактов и перенаправили дело россиянина в суд. По этой статье живодёру может грозить до пяти лет лишения свободы.

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#суд
#дети
#уголовное следователи
#асфальт
#красноярский край
#собака
#убийство
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Двухлетнюю екатеринбурженку, которую нашли в сугробе, выписали из больницы домой
20 декабря 2023, 15:31

Фото: iStock/Aleksandra Stenzel

В Екатеринбурге двухлетнюю девочку, которую обнаружили в сугробе в одном подгузнике, выписали из больницы домой, об этом изданию «Глобус» рассказал отец дошкольницы.
«Выписали таблетки пропить, раз она была в таком состоянии, ингаляции поделать. В садик можно ходить, но пока дома посидим, но вот на елку в садике пойдем обязательно. Уже к ней готовы», - прокомментировал ситуацию отец пострадавшей.

Напомним, мужчина нашёл свою маленькую дочь в сугробе 23 ноября. Он приехал в посёлок Красноярка, где их общие с бывшей женой дети проживали с матерью. Отец заволновался, потому что дети не отвечали на звонки. В результате, старшая девочка плохо чувствовала себя и заснула, а младшая вышла на улицу в одном подгузнике и застряла в сугробе.

Двухлетняя девочка получила обморожение и некоторое время провела под аппаратом искусственной вентиляции лёгких, однако, сейчас с ней всё хорошо.

В отношении матери было заведено административное дело, проводится проверка.

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#отец
#девочка
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#больница
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Собака спасла спящую девятилетнюю девочку с диабетом от комы
В США пёс по кличке Спай спас девятилетнюю хозяйку от диабетической комы
20 декабря 2023, 15:30

Фото: istock / MarkoNOVKOV

В США собака спасла страдающую диабетом хозяйку, у которой резко поднялся уровень сахара в крови. Об этом сообщает Daily Mail.

В ноябре Шеннон Боггс из штата Вирджиния отдыхала дома с супругом, когда к ним побежал их пес по кличке Спай. Питомец отвел пару в комнату к их девятилетней дочке Рэйлинн, которая более диабетом первого типа.

Выяснилось, что у спящей малышки поднялся уровень сахара практически в 2 раза и достиг 338 миллиграммов на децилитр. Благодаря Спаю родителям удалось вовремя вколоть девочке инсулин и предоставить диабетическую кому.

Мать объяснила, что девочка всегда носит электронный глюкометр, но недавно ей купили новы прибор, который не был точно настроен, из-за чего не подал сигнал. Помимо этого, девочка болела гриппом, из-за которого уровень сахара в крови также повышается.

Шеннон рассказала, что Спай специально обучен по программе подготовки собак для диабетиков. Такие звери могут почувствовать вещество, которое выделяется во время диабетических кризов.

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#сша
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#мать
#дома
#девочка
#прибор
#сахарный диабет
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Диетолог Чижикова назвала самые вредные сочетания блюд на новогоднем столе
Диетолог Чижикова советует не закусывать алкоголь бутербродами с икрой
20 декабря 2023, 15:03

Фото6 istockphoto/Tat'yana Andreyeva

В Новый год не рекомендуется закусывать алкоголь бутербродами с икрой и другими жирными продуктами.
Об этом говорит врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова. Вредные сочетания продуктов на новогоднем столе она перечислила «Ленте.ру».

По словам врача, в науке не существует понятия «несочетаемых» продуктов, но есть общие рекомендации по сбалансированному питанию. По словам диетолога, праздничный стол может стать испытанием для здоровья, ведь очень сложно удержаться от переедания. .

Диетолог призывает помнить, что чрезмерное потребление калорийной и жирной пищи с алкоголем может привести к серьёзным последствиям вплоть до обострения хронических заболеваний.

«Употребление жирной и калорийной пищи с алкоголем резко повышает риск обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это может привести к серьезным проблемам с желудком, кишечником, поджелудочной железой, желчным пузырем и печенью. Лучше отказаться от закусывания алкоголя жирными закусками вроде салатов с майонезом, бутербродов с икрой или сладких десертов», -говорит Анастасия Чижикова. врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, диетолог
Не нужно смешивать на одной тарелке слишком много блюд, чтобы избежать проблем с пищеварением. Также стоит помнить о том, что не нужно смешивать разные виды алкоголя.

«Чтобы меньше выпить, можно разбавлять вино и шампанское кубиками льда», —говорит Чижикова.
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#здоровье
#новый год
#праздники
#еда
#новости
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Мужчина, пытавшийся изнасиловать проводницу в поезде, получил срок
В Новосибирской области осудили мужчину за попытку изнасиловать проводницу
20 декабря 2023, 14:45

Фото: istock / OlFedv

Обской городской суд Новосибирской области осудил на 2,5 года жителя Омска, который напал на проводницу в поезде и пытался ее изнасиловать. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

По информации следственного комитета, мужчина зашел в купе поезда, где находилась проводница и попытался изнасиловать женщину. Она активно сопротивлялась и на крики пришел пассажир, который помог женщине отбиться от насильника. Отмечается, осужденный ранее был судим. омича обвинили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).

«Обской городской суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, присоединив неотбытое дополнительное наказание по предыдущему приговору», — заявили в СК.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что 22-летняя жительница Санкт-Петербурга обвинила отца в домогательствах и инцесте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#пассажир
#наказание
#мужчина
#ск рф
#изнасилование
#покушение
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В Москве глыба льда, упавшая с крыши, сломала шею женщине
20 декабря 2023, 14:41

Фото: iStock/z1b

В Москве ледяная глыба рухнула прямо на голову женщины и сломала ей шею. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
«Медики обнаружили у пострадавшей 36-летней женщины перелом шейного позвонка, сотрясение мозга и травму головы после падения наледи с крыши», - говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что в Ярославле трёхлетняя девочка пострадала от падения снежной глыбы с крыши. По информации СК, происшествие случилось на одной из улиц Кировского района города. Снежная глыба свалилась на голову трёхлетнему ребёнку, девочку пришлось госпитализировать. При этом степень тяжести её травм пока что не уточняется. По факту случившего прокуратура Ярославской области инициировала проверку, в ходе которой будут установлены лица, ответственные за своевременную уборку снега с крыш.

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#женщины
#медики
#снег
#травма
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