В Воскресенске мужчина забил молотком свою девушку

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В Воскресенске правоохранители задержали 40-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве своей возлюбленной.
Об этом пишет пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
По данным следствия, убийство случилось 19 декабря в деревне Губино. Между мужчиной и женщиной возник конфликт на бытовой почве. Во время ссоры мужчина наносил удары молотком по телу женщины. От полученных травм она скончалась на месте.
Убийца сам позвонил в правоохранительные органы и рассказал о преступлении. Свою вину он признал. В скором времени подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
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По данным следствия, убийство случилось 19 декабря в деревне Губино. Между мужчиной и женщиной возник конфликт на бытовой почве. Во время ссоры мужчина наносил удары молотком по телу женщины. От полученных травм она скончалась на месте.
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Мария Фирсова