Мужчина обиделся, что соседи не пригласили его на праздник, и совершил убийство

16 октября 2026, 13:30

TOI: мужчина, которого не пригласили на день рождения, зарезал брата именинника

Фото: iStock/zoka74

В индийском штате Уттар-Прадеш задержали мужчину, который зарезал соседа из-за того, что его не пригласили на день рождения. Об этом информирует The Times of India.