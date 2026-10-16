Мужчина обиделся, что соседи не пригласили его на праздник, и совершил убийство
В индийском штате Уттар-Прадеш задержали мужчину, который зарезал соседа из-за того, что его не пригласили на день рождения. Об этом информирует The Times of India.
Трагедия произошла в понедельник вечером, 12 октября, в деревенском поселении Гокулпур, расположенном в округе Барейли. По информации, предоставленной правоохранительными органами, мужчина по имени Вишал направился к дому, где семья Сурендры Кумара отмечала его день рождения.
Старший сын хозяина дома, являющийся, вероятно, братом именинника, вышел на улицу, чтобы предотвратить проникновение пьяного соседа на вечеринку без приглашения. В ответ на отказ Вишал достал нож и нанес подростку несколько ударов.
Родственники жертвы и другие присутствующие на празднике догнали нападавшего и удерживали до прибытия полиции. Как сообщает следствие, на теле погибшего было обнаружено более 20 ножевых ранений. Нож, использованный в преступлении, изъяли. В настоящее время продолжается расследование.
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