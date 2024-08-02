Мужчина в столичном МФЦ поджёг себя из-за того, что его нигде не брали на работу

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Мужчина облил себя горючей смесью и поджёг в МФЦ на Ясеневском проспекте в Москве. Предполагается, что на такой отчаянный шаг его толкнула невозможность найти работу.
Его сумели быстро потушить сотрудницы МФЦ, передаёт телеграм-канал SHOT. У 61-летнего мужчины зафиксированы ожоги головы и шеи, его экстренно госпитализировали. 150 посетителей и сотрудников центра «Мои документы» эвакуировали в целях безопасности.
В последнее время мужчина безуспешно пытался найти работу. Какое-то время проработал курьером, но тоже не сложилось. Жены и детей у него нет, живёт один. По предварительным данным, в МФЦ Сергей пришёл нетрезвым и надеялся, что здесь ему подберут вакансию. По словам очевидцев, во время госпитализации мужчина распевал песни и кричал, что не надо сдаваться. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое.
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Александр Бойцов