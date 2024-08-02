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Мужчина в столичном МФЦ поджёг себя из-за того, что его нигде не брали на работу

02 августа 2024, 13:30
Фото: istockphoto/Iulianna Est

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Мужчина облил себя горючей смесью и поджёг в МФЦ на Ясеневском проспекте в Москве. Предполагается, что на такой отчаянный шаг его толкнула невозможность найти работу.


Его сумели быстро потушить сотрудницы МФЦ, передаёт телеграм-канал SHOT. У 61-летнего мужчины зафиксированы ожоги головы и шеи, его экстренно госпитализировали. 150 посетителей и сотрудников центра «Мои документы» эвакуировали в целях безопасности.

В последнее время мужчина безуспешно пытался найти работу. Какое-то время проработал курьером, но тоже не сложилось. Жены и детей у него нет, живёт один. По предварительным данным, в МФЦ Сергей пришёл нетрезвым и надеялся, что здесь ему подберут вакансию. По словам очевидцев, во время госпитализации мужчина распевал песни и кричал, что не надо сдаваться. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое.

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#ожоги
#мужчина
В Подмосковье мужчину подозревают в изнасиловании дочери более 50 раз
02 августа 2024, 14:21

Фото: istockphoto/Giuda90

В Подмосковье возбудили уголовное дело против 43-летнего мужчины, насиловавшего собственную дочь. Об этом сообщает РЕН ТВ, со ссылкой на источник. Уточняется, что первое изнасилование случилось, когда жертве было 11 лет.
По словам соседки, мужчина является «очень тихим, спокойным и работящим», а пострадавший ребенок занимается конным спортом.

«С папой она виделась регулярно, по два, иногда три раза в неделю. Последнее время она перестала с ним вообще встречаться, мы спрашивали, говорила, что не хочет папу видеть. Мы в шоке и не подумали бы никогда такое», — сказала она изданию NEWS.ru.

Сейчас, подметила собеседница, подозреваемый разводится с супругой. Что касается жены подозреваемого, она, со слов соседки, назвала причиной развода съевший семью быт. А девочка при этом все время была замкнутой и грустной. Соседи считали плохое настроение ребенка последствием родительского развода.

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#россия
#новости
#криминал
#изнасилование
#дети
#полиция
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Мастер по маникюру подралась с клиенткой в подмосковном салоне красоты
02 августа 2024, 14:12

Фото: iStock/uatp2

В Красногорске в одном из салонов красоты произошла драка между мастером по маникюру и клиенткой. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, драка произошла в салоне красоты Compliment. Клиентка оказалась недовольна выполненным маникюром. При этом мастер утверждает, что работа была выполнена качественно, а девушка просто хотела получить красивые ногти бесплатно. Тогда ей предложили снять покрытие, и по словам мастера, клиентка начала кусаться.

При этом клиентка салона рассказывает другую историю. Она пояснила, что мастер была не готова принять критику в адрес своей работы и после замечания набросилась на девушку с кулаками.

Обе девушки сняли побои, которые оказались довольно значительными. В деле теперь разбирается полиция.

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#работа
#домодедово
#девушка
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Суд разрешил жителю Белгорода жить в доме бывшей жены
02 августа 2024, 13:48

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд позволил жителю Белгорода жить в доме бывшей жены, который был куплен в ипотеку во время брака. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по региону.
Согласно сообщению, бывшим супругам принадлежат имеют общедолевую собственность на дом и земельный участок в Старом Осколе. Однако при разводе пара устно договорилась о том, что мужчина оставляет дом жене, но та должна самостоятельно выплачивать оставшуюся сумму по ипотеке.

Однако через некоторое время выяснилось, что женщина вносила платежи меньше положенной суммы, и по ипотеке образовался долг.

Тем временем бывший супруг понял, что жить ему негде, и попытался вернуться в дом, но женщина его не пустила, тогда он обратился в суд, который, изучив материалы дела, вынудил бывшую супругу пустить белгородца в свой дом.

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Число погибших при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле выросло до пяти
02 августа 2024, 13:31

Фото: Пресс-служба главы города Нижнего Тагила

Число погибших при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле выросло до пяти. Как сообщили в МЧС, из-под завалов дома спасатели извлекли тело девочки.
Ранее сообщалось о четырех погибших в результате трагедии, из которых двое детей. Подъезды пятиэтажки в Нижнем Тагиле обрушились из-за взрыва газовоздушной смеси. Все произошло на Сибирской улице в минувший четверг, 1 августа. В Дзержинском районе города объявлен режим ЧС.

Также уточнялось, что пострадали 20 человек, из которых 11 госпитализировали, а пять человек от госпитализации отказались. Следственный комитет начал уголовное производство по статье о нарушении требований безопасности при оказании услуг или выполнении работ.

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#новости
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Туристки убили мужчину в Сочи и сбросили окровавленный труп на пляж
02 августа 2024, 12:36

Фото: istockphoto/blinow61

Туристки, предположительно, убили мужчину в Сочи на набережной, а его окровавленный труп сбросили на пляж. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. По словам очевидцев, подозреваемые спокойно продолжили прогулку, а тело несчастного обнаружили другие отдыхающие и вызвали экстренные службы.
По информации журналистов, жертвой стал 45-летний Андрей М. Подозреваемых задержали. Ими оказались некие Кристина А., проживающая в Московской области и 30-летняя Кристина С. из-под Смоленска.

Как рассказали очевидцы, сначала троица громко ругалась, а затем подозреваемые сбросили мужчину на пляж. У него обнаружены множественные ножевые раны. Все произошло накануне. Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

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Спасатели продолжают поиски троих детей после обрушения дома в Нижнем Тагиле
02 августа 2024, 11:47

Фото: istockphoto/lusia599

Спасатели МЧС продолжают поиски троих детей на месте обрушения двух подъездов жилого дома на Сибирской улице в Нижнем Тагиле. Всего пропавшими без вести числятся на данный момент шесть человек.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в оперативных службах. Всего с начала проведения работ на месте чрезвычайного происшествия, по данным МЧС, из-под завалов спасены 15 человек, в том числе семеро детей. 20 человек пострадали в результате взрыва и последовавшего за ним обрушения подъездов. 11 пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Пять человек от госпитализации отказались, медицинская помощь им оказана амбулаторно на месте происшествия. Четыре человека из 20 пострадавших скончались.

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#помощь
#мчс
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#взрыв
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В Подмосковье спасли застрявшую в дренажной трубе таксу
02 августа 2024, 11:43

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Таксу, которая застряла в дренажной трубе на дачном участке в СНТ «Дубровка» городского округа Ступино, освободили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонила хозяйка собаки. Она рассказала, что собака гуляла по участку и пропала. Когда хозяйка вышла звать её, то услышала, как та скулит в трубе. Женщина попыталась вызволить питомца самостоятельно, по не сумела и обратилась к специалистам», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели раскопали дренажную трубу, в которую целиком залезла такса, затем аккуратно распилили трубу и освободили измученную и перепуганную собаку. Хозяйка, не спуская спасённую любимицу с рук, поблагодарила приехавших специалистов.

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#спасатели
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Минздрав: двое детей погибли при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле
02 августа 2024, 11:15

Фото: Пресс-служба главы города Нижнего Тагила

Двое детей погибли в результате обрушения подъездов многоквартирного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Всего погибло четыре человека.
«Двое», — прокомментировали в ведомстве, есть ли малолетние среди погибших.

Ранее сообщалось о 20 пострадавших. В больницах находятся 11 человек, пятеро отказались от госпитализации.

Обрушение двух подъездов газифицированной пятиэтажки на Сибирской улице Нижнего Тагила произошло накануне, 1 августа. Причиной произошедшего послужил взрыв газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города действует режим ЧС. Следком открыл уголовное дело по статье об оказании услуг или выполнении работ с нарушениями требований безопасности.

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Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20 человек
02 августа 2024, 10:16

Фото: istockphoto/Srdjanns74

Количество пострадавших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле выросло до 20 человек. В их числе девять детей.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области. В медицинские учреждения Екатеринбурга и Нижнего Тагила госпитализированы 11 человек, в том числе пятеро детей. Пять человек от госпитализации отказались, всем им медицинская помощь оказана амбулаторно. Четыре человека из 20 пострадавших скончались.

ЧП в Нижнем Тагиле произошло накануне, 1 августа. В жилом доме на Сибирской улице произошёл взрыв газовоздушной смеси. В результате обрушились два подъезда здания. В Дзержинском районе города введён режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет по факту взрыва газа завёл уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Обрушение дома в Нижнем Тагиле: Последние данные с места ЧП

СК завел уголовное дело после обрушения подъездов в жилом доме в Нижнем Тагиле
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