Мужчина обнаружил мину «Лепесток» на сахалинском побережье
Житель Сахалина обнаружил мину «Лепесток» на побережье
Житель Сахалина обнаружил на побережье в Анивском районе предмет, внешне похожий на противопехотную мину типа «Лепесток». Об этом сообщил сам мужчина, передаёт ИА Регнум.
По его словам, находка была сделана в районе села Песчанское, в песке недалеко от забора, который строится на участке береговой линии. Мужчина отметил, что предмет был частично занесён песком, но его форма показалась подозрительной и напомнила боеприпас.
«Я затрудняюсь сказать, была ли это боевая мина или учебная, но, думаю, отдыхающим стоит быть внимательнее и смотреть под ноги», – предупредил сахалинец.После обнаружения возможной мины на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и специалисты инженерно-сапёрных подразделений. Территория вокруг находки была временно оцеплена, проводится экспертиза, устанавливается происхождение объекта и степень его опасности.
В региональном управлении МЧС пока не предоставили официальных комментариев, однако отмечается, что в подобных случаях при подтверждении опасности находку немедленно утилизируют с соблюдением всех норм безопасности.