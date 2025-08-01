Мужчина обнаружил мину «Лепесток» на сахалинском побережье

01 августа 2025, 13:13

Житель Сахалина обнаружил мину «Лепесток» на побережье

Фото: iStock/SimoneN

Житель Сахалина обнаружил на побережье в Анивском районе предмет, внешне похожий на противопехотную мину типа «Лепесток». Об этом сообщил сам мужчина, передаёт ИА Регнум.





По его словам, находка была сделана в районе села Песчанское, в песке недалеко от забора, который строится на участке береговой линии. Мужчина отметил, что предмет был частично занесён песком, но его форма показалась подозрительной и напомнила боеприпас.





«Я затрудняюсь сказать, была ли это боевая мина или учебная, но, думаю, отдыхающим стоит быть внимательнее и смотреть под ноги», – предупредил сахалинец.