Власти Петербурга направили патрульный катер для спасения кота, застрявшего на набережной Фонтанки
В Санкт-Петербурге уже четвёртый день продолжается спасательная операция по вызволению черно-белого кота, оказавшегося в ловушке между валунами облицовки набережной реки Фонтанки. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Животное застряло в узкой щели гранитной кладки на глубине около четырёх метров в месте, где воды Фонтанки разделяются с каналом Грибоедова. По словам очевидцев, кот находится в крайне труднодоступном месте, периодически подтапливаемом волнами от проходящих судов.
В ответ на многочисленные обращения горожан, обеспокоенных судьбой животного, городские власти приняли решение выделить патрульный катер для координации спасательной операции. Судно используется для ограничения движения вблизи участка набережной и обеспечения безопасности спасателей.
Администрация призвала капитанов судов, проходящих в районе операции, заглушать двигатели и избегать создания волн, которые усугубляют ситуацию, затапливая каменную нишу, где прячется испуганный кот.
Спасатели, зоозащитники и волонтёры работают посменно. Они используют специальные инструменты и корм, чтобы выманить животное, но пока безуспешно – кот напуган, не идёт на контакт и глубоко забился в расщелину. Тем не менее, операция продолжается, и городские службы заверяют, что не прекратят попытки, пока животное не будет спасено.
История уже вызвала широкий общественный резонанс: жители Петербурга делятся фотографиями и словами поддержки в социальных сетях, приносят еду и воду для спасателей, а также организуют сбор средств на помощь животным, оказавшимся в беде.
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