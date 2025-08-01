Власти Петербурга направили патрульный катер для спасения кота, застрявшего на набережной Фонтанки

01 августа 2025, 12:49

В Петербурге катер направлен для спасения застрявшего в облицовке набережной кота

Фото: iStock/SergeyVButorin

В Санкт-Петербурге уже четвёртый день продолжается спасательная операция по вызволению черно-белого кота, оказавшегося в ловушке между валунами облицовки набережной реки Фонтанки. Об этом сообщает «Петербургский дневник».