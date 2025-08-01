Российского школьника избили до сотрясения мозга за неформальный стиль
В Башкирии 13-летнего подростка жестоко избили за неформальный стиль. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Сверстникам не понравилась его одежда — в тот день школьник был в белой футболке и черных штанах. Сначала они выражали недовольство его внешним видом, затем повалили на асфальт и начали наносить удары ногами. По словам самого мальчика, нападение произошло из-за его накрашенных ногтей.
В настоящее время он находится в больнице с гематомами и сотрясением мозга. Полицейские разыскивают нападавших, а также выясняют точные обстоятельства конфликта.
Ранее сообщалось, что российскую туристку жестоко избила и затоптала толпа незнакомцев в США.
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