Российского школьника избили до сотрясения мозга за неформальный стиль

01 августа 2025, 12:46

В Башкирии подростки избили сверстника до сотрясения мозга за неформальный стиль

Фото: iStock/AlexLinch

В Башкирии 13-летнего подростка жестоко избили за неформальный стиль. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».