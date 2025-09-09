Мужчина обнаружил в подвале своего дома давно живущего там незнакомца
В штате Орегон в США полиция задержала 40-летнего Вениамина Букура, который на протяжении длительного времени тайно проживал в подвале чужого дома. Об этом сообщает People.
Операция началась после сообщения одного из жильцов комплекса, который заметил в подвале незнакомого мужчину и включённый свет, а также увидел удлинитель, проходящий через вентиляцию. По словам свидетеля, он никогда ранее не видел этого человека в районе и заподозрил неладное.
Владелец дома подтвердил, что в подвале никого не должно быть, но иногда слышал из него странные звуки. Попытка открыть дверь ключами не увенчалась успехом, и полицейским пришлось вскрыть замок. Внутри они обнаружили мужчину, который успел обустроить себе жилище: там были кровать, телевизор и бытовая техника, подключённая к электросети дома.
Кроме того, полицейские нашли инструменты для употребления наркотиков. Мужчину арестовали. Сейчас продолжается расследование обстоятельств его пребывания в чужом доме.
