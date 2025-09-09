Мужчина обнаружил в подвале своего дома давно живущего там незнакомца

09 сентября 2025, 21:27

В США мужчина обнаружил в подвале дома живущего там незнакомца

Фото: iStock/Aleksandr Zyablitskiy

В штате Орегон в США полиция задержала 40-летнего Вениамина Букура, который на протяжении длительного времени тайно проживал в подвале чужого дома. Об этом сообщает People.