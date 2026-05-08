Мужчина обратился к медикам с торчащим из головы мачете

Need To Know: Индиец пришел к врачам с торчащим из головы мачете

В индийском городе Мумбаи произошёл необычный случай, мужчина по имени Исма пришёл в больницу с торчащим из головы мачете. Об этом сообщает Need To Know.





Инцидент случился в субботу, 2 мая, в штате Махараштра. На видео, снятом одним из посетителей клиники, видно, как молодой человек спокойно ожидает приёма в общей очереди, переписываясь по смартфону, и не проявляет признаков беспокойства.



В медучреждении подтвердили поступление пациента. Выяснилось, что на него напали на улице и ударили по голове изогнутым мачете, которое обычно используют для вскрытия кокосов. Индиец был в полном сознании, без признаков неврологических нарушений. Его немедленно направили в нейрохирургию, где успешно извлекли лезвие. Сканирование показало, что оно вошло в мозг почти на четыре сантиметра.



В больнице заверили, что Исма полностью поправится. Кто на него напал, не уточняется. По данным СМИ, в штате Махараштра мачете часто используют уличные преступники.



