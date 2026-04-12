Полиция Нью-Йорка застрелила «Люцифера» с мачете, напавшего на пассажиров метро
Полиция Нью-Йорка застрелила мужчину, который с мачете напал на пассажиров метро. Об этом сообщает The New York Post (NYP) со ссылкой на полицию.
Инцидент произошёл на станции Grand Central. Комиссар полиции Джессика Тиш рассказала, что перед атакой агрессор вёл себя неадекватно, угрожал людям и называл себя «Люцифером». Он успел ранить трёх человек — мужчин 85 и 65 лет, а также 70-летнюю женщину. Кроме того, травмы получили двое полицейских. Всех пострадавших госпитализировали.
Согласно материалу, правоохранители несколько раз обращались к нападающему с требованием бросить оружие, но он двинулся в их сторону с мачете, после чего пришлось открыть огонь. Раненого доставили в больницу, где он скончался. Позже мужчину опознали как 44-летнего Энтони Гриффина.
