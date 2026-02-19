Достижения.рф

В Щецине подростки напали с мачете на 15-летнего украинца и отрубили ему пальцы

Фото: iStock/anna avdeeva

В польском Щецине двое подростков напали с мачете на 15-летнего гражданина Украины. Об этом сообщили РИА Новости в местной полиции.



По версии правоохранителей, нападение носило жестокий характер. В результате подросток получил тяжёлые травмы, ему отрубили два пальца ноги. Пострадавшего госпитализировали.

По подозрению в совершении преступления задержали двоих граждан Польши 16 и 19 лет. Старший из них уже допрашивается. Мотивы нападения пока не раскрываются.

Как уточнили в полиции, фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0