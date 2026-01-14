В африканской стране банда с мачете атакует туристов из РФ
ОПГ с мачете нападает на российских туристов на курортах Кении. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Марина, ставшая жертвой нападения бандитов, поделилась своей историей. Она находилась в Малинди и возвращалась из бара на скутере с водителем, когда их начали преследовать два мотоцикла. Один из нападавших попытался отобрать у девушки рюкзак, а второй ударил водителя мачете по руке. В результате мужчина потерял управление скутером и транспортное средство на высокой скорости упало. Инцидент произошел рядом с местным госпиталем, где охрана спугнула преступников, а пострадавших быстро доставили в круглосуточный травмпункт для оказания медицинской помощи.
Марина также рассказала о двух похожих нападениях, которые произошли недавно. В одном случае покушение было совершено на местную пару, а в другом — на россиянку, выходившую из бара в Накуру. В обоих ситцациях нападавшие, вооружённые мачете, пытались ограбить своих жертв. После этих инцидентов были задержаны 13 членов местной банды, однако пострадавшие считают, что группировка гораздо крупнее.
