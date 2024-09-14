Мужчина обстрелял наряд полиции из автомата на Украине

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В Хмельницкой области Украины мужчина обстрелял наряд полиции из автомата. Об этом сообщается в Telegram-канале Национальной полиции.
Отмечается, что отряд полиции «КОРД» задержал мужчину, который расстрелял два служебных полицейских автомобиля, ранил сотрудника полиции и гражданского.
По данным правоохранителей, мужчину сначала задержали за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. После составления протокола мужчина пешком отправился домой. Однако, по всей видимости, решил отомстить полицейским, взял ружьё, вернулся на участок, где открыл огонь.
В мае 2022 года глава Европола Катрин де Болль открыто заявляла о том, что поставляемое Украине западное оружие через «чёрный рынок» попадает в руки преступников.
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По данным правоохранителей, мужчину сначала задержали за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. После составления протокола мужчина пешком отправился домой. Однако, по всей видимости, решил отомстить полицейским, взял ружьё, вернулся на участок, где открыл огонь.
В мае 2022 года глава Европола Катрин де Болль открыто заявляла о том, что поставляемое Украине западное оружие через «чёрный рынок» попадает в руки преступников.
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Анастасия Чинкова