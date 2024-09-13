Влюблённый в проститутку мигрант расправился с ней в отеле Петербурга

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В Петербурге задержали 26-летнего мигранта, убившего девушку в апарт-отеле. Об этом пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что трагедия произошла 11 сентября. Мужчина поссорился с женщиной в номере гостиницы на Пулковском шоссе. В ходе конфликта он нанёс её около 12 ударов колюще-режущим предметом в область груди и шеи. От полученных травм, несовместимых с жизнью, пострадавшая скончалась на месте.
Во время допроса уроженца Узбекистана выяснилось, что мужчина очень любил убитую, которая работала проституткой. Однако он боялся её потерять, поэтому учинил расправу.
В отношении мигранта было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. После этого Московский суд Петербурга вынес постановление об аресте преступника.
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Во время допроса уроженца Узбекистана выяснилось, что мужчина очень любил убитую, которая работала проституткой. Однако он боялся её потерять, поэтому учинил расправу.
В отношении мигранта было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. После этого Московский суд Петербурга вынес постановление об аресте преступника.
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Анастасия Чинкова