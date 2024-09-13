Пятиклассник до сотрясения мозга избил учительницу под Симферополем

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Пятиклассник избил учительницу до сотрясения мозга из-за телефона в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».
Отмечается, что учительница музыки отобрала у ребёнка телефон, поскольку он отвлекался на него во время занятия. Однако мальчику это не понравилось, он без спросу забрал свой телефон со стола учительницы и попытался уйти из класса.
Учительница потребовала объяснений такому поведению. Но вместо этого мальчик начал кричать, после чего ударил женщину в висок.
После произошедшего с пятиклассником провели беседу и назначили ему встречу с психологом. А у пострадавшей учительницы диагностировали сотрясение мозга. В настоящее время она находится на больничном.
Данный инцидент заинтересовал региональное управление Следственного комитета и прокуратуру, которые приступили к проведению проверки.
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Учительница потребовала объяснений такому поведению. Но вместо этого мальчик начал кричать, после чего ударил женщину в висок.
После произошедшего с пятиклассником провели беседу и назначили ему встречу с психологом. А у пострадавшей учительницы диагностировали сотрясение мозга. В настоящее время она находится на больничном.
Данный инцидент заинтересовал региональное управление Следственного комитета и прокуратуру, которые приступили к проведению проверки.
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Анастасия Чинкова