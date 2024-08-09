Мужчина обстрелял полицейских при проверке документов в Дагестане

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В Дагестане разыскивают мужчину, обстрелявшего полицейских при проверке документов. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.
Отмечается, что после инцидента со стрельбой двое сотрудников полиции были госпитализированы с ранениями.
В пресс-службе рассказали, что сотрудники полиции остановили автомобиль Лада Калина на трассе Хасавюрт-Тлох. Водителем оказался 41-летний Али Делимханов, уроженец Чечни. Когда полицейские попросили предоставить документы, он открыл по ним огонь и скрылся с места преступления.
Ранее сообщалось, что девятилетний житель Каспийска в Дагестане в шутку сообщил полиции о террористах в мечети. После этого мальчика поставили на учёт, а его родители теперь обязаны выплатить штраф.
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В пресс-службе рассказали, что сотрудники полиции остановили автомобиль Лада Калина на трассе Хасавюрт-Тлох. Водителем оказался 41-летний Али Делимханов, уроженец Чечни. Когда полицейские попросили предоставить документы, он открыл по ним огонь и скрылся с места преступления.
Ранее сообщалось, что девятилетний житель Каспийска в Дагестане в шутку сообщил полиции о террористах в мечети. После этого мальчика поставили на учёт, а его родители теперь обязаны выплатить штраф.
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Анастасия Чинкова