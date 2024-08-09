Набросился со спины и расцарапал шею: охранник напал на ребёнка в подмосковном ТЦ

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В торговом центре «Пилот» в Щёлкове охранник напал на ребёнка. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Накануне между группой подростков и охранником произошёл конфликт, в результате которого работник ЧОПа набросился на 11-летнего мальчика, схватил его за шею и удерживал. Ребёнок испугался неадекватного поведения мужчины, заплакал и начал звать на помощь. Прохожие вступились за подростка.
По словам очевидцев, во время конфликта охранник кричал, что оттащит мальчика в находящийся неподалёку лесной массив и сломает ему там шею.
Причина нападения неизвестна. Родители пострадавшего уверяют, что никакого конфликта не было. Их сын просто выходил из ТЦ, после чего на него со спины напал охранник.
Врачи диагностировали у мальчика многочисленные раны.
По сообщениям администрации ТЦ «Пилот», охранника ранее уволили за битьё витрин в состоянии алкогольного опьянения в том же торговом центре. На него написали заявление, однако из отделения полиции его отпустили.
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По словам очевидцев, во время конфликта охранник кричал, что оттащит мальчика в находящийся неподалёку лесной массив и сломает ему там шею.
Причина нападения неизвестна. Родители пострадавшего уверяют, что никакого конфликта не было. Их сын просто выходил из ТЦ, после чего на него со спины напал охранник.
Врачи диагностировали у мальчика многочисленные раны.
По сообщениям администрации ТЦ «Пилот», охранника ранее уволили за битьё витрин в состоянии алкогольного опьянения в том же торговом центре. На него написали заявление, однако из отделения полиции его отпустили.
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Анастасия Чинкова