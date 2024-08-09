В Москве пассажиры автобуса скрутили пенсионера за слова о ЧВК «Вагнер»

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В Москве пассажиры автобуса жёстко скрутили пенсионера, который, как им показалось, оскорбил бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
Отмечается, что инцидент произошёл в районе Зарядья. Когда автобус проезжал мимо мемориала бойцам ЧВК, 87-летний пассажир Дмитрий Гринчий негативно высказался в адрес военных.
Это услышали другие пассажиры, которые жёстко скрутили пенсионера и силой вытолкали его из автобуса. После этого они передали его сотрудникам полиции. Однако в итоге задержаны были все трое.
После беседы с пенсионером полицейские, даже не составляя протокол, отпустили его. Однако Гринчий всё же написал заявление об избиении в отношении своих обидчиков.
Адвокат пенсионера сообщил, что у него зафиксированы следы от побоев, а после столкновения пропал слуховой аппарат стоимостью свыше 100 тысяч рублей.
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Это услышали другие пассажиры, которые жёстко скрутили пенсионера и силой вытолкали его из автобуса. После этого они передали его сотрудникам полиции. Однако в итоге задержаны были все трое.
После беседы с пенсионером полицейские, даже не составляя протокол, отпустили его. Однако Гринчий всё же написал заявление об избиении в отношении своих обидчиков.
Адвокат пенсионера сообщил, что у него зафиксированы следы от побоев, а после столкновения пропал слуховой аппарат стоимостью свыше 100 тысяч рублей.
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Анастасия Чинкова