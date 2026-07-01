Трое пострадали после столкновения катера с берегом в Якутске

01 июля 2026, 09:45

Фото: iStock/Photoservice

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что в Якутске катер врезался в берег на протоке Лены в районе 202-го микрорайона. Травмы получили три человека. Об этом пишет РИА Новости.