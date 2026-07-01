Трое пострадали после столкновения катера с берегом в Якутске
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что в Якутске катер врезался в берег на протоке Лены в районе 202-го микрорайона. Травмы получили три человека. Об этом пишет РИА Новости.
По информации следствия, инцидент произошел во вторник. На судне находились судоводитель и девять пассажиров. После удара о берег пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь.
Ведомство уже запустило процессуальную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура уточнила, что речь идет о катере «Rinker», и начала свою проверку.
В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая возможные причины аварии и техническое состояние судна. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, отвечавших за безопасность рейса.
Подобные происшествия вновь обращают внимание на важность строгого соблюдения правил эксплуатации водного транспорта, особенно в период активной навигации. От технической исправности судна, квалификации судоводителя и соблюдения мер предосторожности во многом зависят безопасность пассажиров и предотвращение подобных инцидентов.
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