Мужчина ошибочно получил сумму в 330 раз больше его зарплаты и оставил себе
Чилиец из Сантьяго из‑за бухгалтерской ошибки получил зарплату, в 330 раз превышающую его обычный оклад, и по решению суда оставил деньги себе. Об этом пишет Daily Mirror.
Помощник дистрибьютора компании Consorcio Industrial de Alimentos (CIAL) ожидал перевод в 500 тысяч чилийских песо (около 44 тысяч рублей), однако на его счет поступили 165 миллионов. Сначала он уведомил работодателя о случившемся и пообещал вернуть лишнее, но затем изменил решение и уже через три дня перестал выходить на работу.
Позже мужчина оформил увольнение через адвоката и не вернул средства. Компания обвинила его в краже и подала в суд, однако после трех лет разбирательств суд встал на сторону бывшего сотрудника.
Ситуацию квалифицировали как «несанкционированное присвоение» — деяние, которое, как отмечается, не подпадает под уголовное наказание в Чили, поскольку работник не участвовал в ошибочном переводе.
Если бы дело признали кражей, ему могло грозить до 540 дней лишения свободы. Сейчас деньги остаются у него, а CIAL намеревается добиваться их возврата уже через гражданский иск.
Читайте также: