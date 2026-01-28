Мужчина ошибочно получил сумму в 330 раз больше его зарплаты и оставил себе

28 января 2026, 20:46

Фирма ошибочно перевела работнику 165 млн песо и не смогла вернуть деньги

Фото: istockphoto/AntonioGuillem

Чилиец из Сантьяго из‑за бухгалтерской ошибки получил зарплату, в 330 раз превышающую его обычный оклад, и по решению суда оставил деньги себе. Об этом пишет Daily Mirror.