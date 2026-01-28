Посольство РФ отреагировало на новость о пропаже двух туристов в Египте

28 января 2026, 20:22

У посольства РФ нет информации о пропаже двух туристов в Египте

Фото: istockphoto/Anton Aleksenko

Посольство России в Египте сейчас не располагает официальными сведениями о двух российских туристах, которые, по сообщениям СМИ, могли пропасть в стране.