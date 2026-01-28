Посольство РФ отреагировало на новость о пропаже двух туристов в Египте
У посольства РФ нет информации о пропаже двух туристов в Египте
Посольство России в Египте сейчас не располагает официальными сведениями о двух российских туристах, которые, по сообщениям СМИ, могли пропасть в стране.
Об этом 28 января ТАСС заявили в дипмиссии. Ранее в тот же день стало известно о пропаже двух россиян.
Как рассказал отец одного из них, молодые люди вылетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января и планировали вернуться через шесть дней — 27 числа. По его словам, туристы самостоятельно доехали на автобусе до Каира и остановились в гостинице.
Ранее суд Египта рассмотрел дело о нападении британцев на семью из России.
Читайте также: