Ученики обвинили показавшего им половой орган учителя в съёмке под юбками школьниц
В Таиланде школьники провинции Пхетчабун разоблачили в соцсетях учителя за непристойное поведение. Об этом сообщает The Thaiger.
Ученики рассказали, что один из педагогов использовал на уроках сексуальную лексику и показывал свой половой орган. Он также снимал фото под юбками у девочек. По словам подростков, они уже пожаловались в школу на поведение учителя. Однако в образовательной организации ничего не предприняли и попросили ребят молчать.
У несовершеннолетних есть доказательства постыдного поведения педагога — они приложили к своим постам кадры, на которых видно, как мужчина пытается записать видео под юбкой ученицы с первой партой. По предварительной информации, от действий извращенца пострадали десять девочек-подростков в возрасте от 14 до 17 лет и одна учительница.
Поддержанные местными жителями школьники потребовали провести проверку и изъять у педагога мобильный телефон, где, вероятно, все еще хранятся непристойные кадры. Власти пока никак не отреагировали на скандал, так как все обвинения прозвучали только в интернете. Отмечается, что официального обращения в полицию пока не поступало.
Читайте также: