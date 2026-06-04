Мужчина оставил 14-месячную падчерицу в кипятке и ушёл искать полотенце
В Испании 14-месячная девочка получила тяжёлые ожоги и не выжила после того, как искупалась с отчимом. Об этом сообщает El Caso.
Трагедия произошла 14 апреля прошлого года в городе Бормухос. Ожоги покрыли 60% тела ребёнка. Девочка боролась за жизнь почти два месяца, но врачи не смогли её спасти. Мать малышки пояснила, что попросила своего партнёра искупать ребёнка, пока она собирает сумку.
Мужчина заперся в ванной вместе с падчерицей. Спустя 3–4 минуты девочка начала сильно плакать. Позже мать обнаружила у дочери ожоги по всему телу. Сожитель ответил, что отвлёкся на поиски полотенца. Ребёнка немедленно доставили в больницу.
В отношении мужчины составили протокол о жестоком обращении с детьми. Женщина подала в суд на бывшего партнёра, с которым к тому моменту разорвала отношения. Она подозревает, что он умышленно причинил её дочери вред. Расследование продолжается.
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