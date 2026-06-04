Мужчина оставил 14-месячную падчерицу в кипятке и ушёл искать полотенце

04 июня 2026, 17:26

В Испании 14-месячная девочка погибла от ожогов после купания с отчимом

Фото: Istock/Rafa Jodar

В Испании 14-месячная девочка получила тяжёлые ожоги и не выжила после того, как искупалась с отчимом. Об этом сообщает El Caso.