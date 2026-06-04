Россиянин на детской площадке выстрелил подростку в живот из-за замечания
В Тверской области 46-летний мужчина открыл стрельбу на детской площадке. Подробности сообщает ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошёл 3 июня на детской площадке в городе Ржеве. Мужчина распивал спиртное и слушал громкую музыку возле дома. Компания молодых людей сделала ему замечание.
После этого он сходил домой и вернулся с травматическим пистолетом. Сначала агрессор выстрелил в воздух, а затем — в живот 18-летнему юноше. Затем нападавший бросился за убегавшими подростками.
Прибывшие на место полицейские и росгвардейцы попытались его остановить, но дебошир ещё несколько раз выстрелил в сторону силовиков. В результате сотрудники его обезвредили. Врачи осмотрели пострадавшего юношу и отпустили его домой. Стрелка поместили в изолятор и возбудили уголовное дело.
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