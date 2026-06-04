Россиянин на детской площадке выстрелил подростку в живот из-за замечания

04 июня 2026, 16:06

В Тверской области полиция задержала мужчину за стрельбу на детской площадке

Фото: Istock/Ekaterina79

В Тверской области 46-летний мужчина открыл стрельбу на детской площадке. Подробности сообщает ГУ МВД России по региону.