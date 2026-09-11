В Москве косметолога без лицензии осудили за смерть пациентки после уколов
В Москве суд вынес приговор 27-летней Шоире Назуллоевой. Её признали виновной в смерти пациентки. Подробности сообщает прокуратура Москвы.
Басманная межрайонная прокуратура поддержала обвинение. Речь идёт о незаконной медицинской деятельности без лицензии, которая по неосторожности привела к смерти человека.
Установлено, что у обвиняемой не было медицинского образования, навыков и разрешения на работу. В январе 2026 года она провела косметологическую процедуру с уколами в арендованном кабинете частной клиники.
После процедуры состояние 38-летней пациентки резко ухудшилось. Женщину увезли в больницу, где она скончалась. Суд приговорил Назуллоеву к трём годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, ей запретили два года заниматься косметологическими процедурами с уколами.
Читайте также: