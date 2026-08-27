Мужчину осудили после того, как он доказал измену жены при помощи робота-пылесоса

27 августа 2026, 17:24

SCMP: тайванца осудили за запись измены жены на робот-пылесос

Фото сгенерировано Kling ai/Радио 1

Житель Тайваня, использовавший умный пылесос для сбора улик против неверной супруги, выиграл гражданский иск о компенсации, но сам оказался на скамье подсудимых за незаконное вторжение в частную жизнь. Об этом стало известно 27 августа.