Мужчину осудили после того, как он доказал измену жены при помощи робота-пылесоса
Житель Тайваня, использовавший умный пылесос для сбора улик против неверной супруги, выиграл гражданский иск о компенсации, но сам оказался на скамье подсудимых за незаконное вторжение в частную жизнь. Об этом стало известно 27 августа.
Как сообщает South China Morning Post, мужчина, чьё имя не разглашается, женился в 2021 году. Пара проживала с его родителями, а загородный дом посещала лишь по праздникам.
В сентябре 2023 года он нашёл в загородном жилье чужую зубную щётку и, проверив записи с парковки, выяснил личность мужчины, который подвозил его жену. Через три месяца он дистанционно активировал робот-пылесос через приложение, чтобы поговорить с супругой по встроенной аудиосвязи, однако камера устройства зафиксировала её интимную встречу с другим мужчиной — включая моменты переодевания, объятий и нахождения без одежды.
Запись передали в суд как доказательство измены. Мужчина требовал от жены и её предполагаемого любовника два млн тайваньских долларов (около $68 тыс.) за нарушение супружеских прав. Суд признал отношения пары выходящими за рамки дружеских и обязал ответчиков выплатить истцу 500 тыс. тайваньских долларов (примерно $17 тыс.).
Однако способ добычи улик обернулся против самого истца. Жена подала встречный иск, обвинив мужа в тайной видеосъёмке без её согласия. Мужчина настаивал, что видео уже признали допустимым доказательством в гражданском процессе, но суд отклонил этот аргумент.
В решении подчёркнуто, что брак не отменяет права на частную жизнь, а световые и звуковые сигналы пылесоса не давали женщине оснований знать о ведении записи или соглашаться на неё. В итоге мужчину приговорили к пяти месяцам лишения свободы и штрафу в 150 тыс. тайваньских долларов ($4,7 тыс.).
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